KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea



Kapalı
27 Haziran 2024 03:01
Şu Sorunun Doğru Cevabını Kim Bulabilir?

Bugün KPSS tarihten test çözerken karşıma şöyle bir soru çıktı:

Orhan Bey döneminde idari, eğitim, hukuk ve askeri alanlarda teşkilatlanmaya gidildiğine aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez?

A) İznik'te ilk medresenin açılması

B) Yaya ve müsellem birliklerin kurulması

C) Yöneticilerin yanına kadılar tayin edilmesi

D) Bursa'nın fethedilmesi

E) Divan teşkilatının kurulması

Şıkların hepsi Orhan bey döneminde idari, eğitimsel, hukuki ve askeri alanlarda gerçekleşti örneğin Bizans ile yapılan savaşı kazanıp Bursa'nın fethedilmesinin ve başkent yapılmasının bile temelinde askeri teşkilatlanmadaki başarı yatıyor. Bu soru KPSS'de geçmiş yıllarda da çıkmış bir soru ve daha bunun gibi sınava girecek adaylara yanlış yaptıracak nitelikte pekçok çıkmış soruyla karşılaştım yani ucu oldukça açık ve şaşırtmacalı sorular var.

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