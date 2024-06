Bayram taltiflerinin dağıtımında haksızlık

Kurban Bayramı'nda bütün memurlar dokuz gün yatarken, bayram da çalışan memur olan polislerin hepsine ismi taltif veya ödüllendirme her neyse verilmeliydi ayrımsız. Ayırım olmamalı ve her bayram da bütün polislere istisnasız verilmeli her polis çalışıyor ve işini yapıyor