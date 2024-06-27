Bayram taltiflerinin dağıtımında haksızlık

Merhaba arkadaşlar, küçük bir ilçenin polis merkezinde görev yapıyorum. Geçen ramazan bayramında gündüz çalışan guruba bayram taltifi yatırıldı. İl Emniyetten sınırlı sayıda isim istenilmiş. Tabi diğer 2 gurup para alamadı. Şimdi bu kurbanda benim de dahil olduğum gurup gündüz çalıştı. Bu sefer de sadece gurup amir vekillerinin ismini vermişler. Yani şimdi olan şu, benim gibi birkaç kişi hiç taltif alamazken bir kişi 2 kez taltif alıyor. İlçe Emniyet Amir vekiline konuyu şifahen ilettim. Kısaca yapacak bi şey yok diyor. Burada bariz bir haksızlık var.

Sonrasını düşünerek hak aramaktan imtina eder olduk. Sessiz kalınca da bi şey düzelmiyor.

Ben bunu yazılı olarak ilgili mercilere iletmek istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz nereye ileteyim, nasıl bir yol takip edeyim?