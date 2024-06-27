Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Haziran 2024 07:27
İzmir yazacak hemşireler

Puanlarınız kaç ? 6300lerle eğitim araştırmalar denk gelir mi ?

Çok Yazılan Konular

İller arası başvurular 24 Haziran!hemşireyim eşim polis atama onay formu ile eş durumu tayini isteyen var mı yoksa yeni ile başlama ya2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenleriller arası tayin iptali cezasıMünhal Kadrolar Yayınlandı!!!İLLER ARASI TAYİN İSTEMİ ÜCRETSİZ İZİNDEYKEN YAPILAMIYOR MU İller arasıYÜKSEK LİSANS NEDENİYLE TAYİN İSTEME HAKKIvekaletle ilişik kesmeSivas ta çalışılacak hastaneler hangisi?

Sözlük

çaylak 1 yönetmen 1 güne bir söz bırak 1 Reyhan şerbeti 5 mavi gözlü olmak 7 yerde para bulma 6 Bugün olanlar 4 trend 4 buzağı 1 masa isimli eşya 1

Son Haberler

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı'Narkoçelik-24' operasyonlarında 83 şüpheli yakalandıTAG Otoyolu'nda zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandıKirada sınır kalkıyor kiralıkta sıkıntı büyüyorEURO 2024'te son 16 eşleşmeleri belli oldu

Editörün Seçimi

Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesi