Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Haziran 2024 08:15
illerarası alımlar çok az

Alım sayılarını dikkat ettiniz mi? Sanırım bu da tasarruf sınıfı altında etkili oldu. Ocakta da Haziranda da hastanalerin tayin için açtıkları kontenjan cok az

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