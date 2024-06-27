Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Haziran 2024 10:05
2024 Polis Tayin Durdurma Dilekçesi

herkese merhabalar, ankardan ahakkariye tayinim çıktı ipkam kabul olmadı. durdurma dilekçesi verdim. Ne zaman açıklanır ilişik nasıl kesilir süreçle ilgili bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKurban Bayramı taltifi2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıMuğla 2 aylık geçici görevDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcradan dolayı kıdem durdurma cezası hakkında1975 doğumlular şarktan muafÜniversite borçlanmasıBatı batı atamaları açıklanmadı mı?

Sözlük

Memurlar net üyelerinin yaş ortalaması 3 toprak 1 sahtekarların daha çok itibar görmesi 3 metanet 1 aslan gibi 1 şu an çalan şarkı 2 günah keçisi 1 trend 4 mefkure 1 yönetmen 1

Son Haberler

İzmir'deki FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandıAltının gramı 2 bin 431 liradan işlem görüyorBorsa güne yükselişle başladıMeteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı103 hırsızlık suçundan 138 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Editörün Seçimi

Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesi