Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Haziran 2024 10:19
10 yıl fiilen çalıştıktan sonra istifa durumunda tazminat

Merhaba tecrübeli abilerim bilgi verebilir mi, 10 yıllık polislik yaptıktan sonra bırakırsan tazminat veriyolar mı


kaptan34m
Daire Başkanı
27 Haziran 2024 11:09
kardesim 10 yillik olduktan sonra artik tazminata bagli olmazsin birakirsan oyle biliyorum degismediyse system

sımseeekk
Şef
27 Haziran 2024 11:22
kardeşim hiçbir şey alamazsın 20 yılı doldurup istifa etsen de yani emeklilik primi doldurup istifa etsen de alamazsın. ne zaman yaşın dolar o zaman maaş ve tazminatını alırsın. sadece 10 yılını doldurduğunda taşıma ruhsatı ile silahını taşıyabilirsin.ve askerlik muafiyeti olur başka bişey yok..
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