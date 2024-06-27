10 yıl fiilen çalıştıktan sonra istifa durumunda tazminat

kardeşim hiçbir şey alamazsın 20 yılı doldurup istifa etsen de yani emeklilik primi doldurup istifa etsen de alamazsın. ne zaman yaşın dolar o zaman maaş ve tazminatını alırsın. sadece 10 yılını doldurduğunda taşıma ruhsatı ile silahını taşıyabilirsin.ve askerlik muafiyeti olur başka bişey yok..

kardeşim hiçbir şey alamazsın 20 yılı doldurup istifa etsen de yani emeklilik primi doldurup istifa etsen de alamazsın. ne zaman yaşın dolar o zaman maaş ve tazminatını alırsın. sadece 10 yılını doldurduğunda taşıma ruhsatı ile silahını taşıyabilirsin.ve askerlik muafiyeti olur başka bişey yok..