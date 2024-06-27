Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Haziran 2024 10:35
Lojmandan çıkarılma

iyi günler meslektaşlarım.sizlere bir sorum olacak.lojman başvurusu yapmayı düşünüyorum.eğer çıkarda yerleşirsem ve sonrasında eşimden boşanma durumum olursa lojmandan çıkartılırmıyım?bu konuda bilgisi olan meslek büyüklerim veya kardeşlerim varsa ve bilgilendirirseniz çok sevinirim.şimdiden teşekkürler.


fiestacı
Aday Memur
27 Haziran 2024 10:39

Lojman senin üstüne olacağı için sıkıntı olmaz

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