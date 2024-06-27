Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Haziran 2024 10:42
Özel sektör eş durumu

merhabalar herkese sağlık bakanlığında 3 senem dolduktan sonra eş durumu yapmayı planlıyorum. eş durumu mazeretinin sene içindeki tarihleri ocak haziran mı? ve eğer eş durumu gerçekleşirse 5 sene boyunca eşin çalışıyor olduğunu belgelendirme durumu var daha kısa süre olma ihtimali var mı? önceden deneyimleyen ya da bilgi sahibi olanlar şimdiden teşekkür ediyorum.

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