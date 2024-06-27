Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Haziran 2024 11:02
bedelli askerlik maaş
Arkadaşlar ben devlet memuruyum mayısta yani geçtiğimiz ay bedelli askerlik yaptım ve 16 haziranda terhis oldum 24 hazirandada geri görevime döndüm şimdi arkadaşlar kafama takılan soru şu ben hem 24 ile 15 temmuz arasımı maşş alıcam yoksa hem 24 ile 15 hemde tam yani 50 günlükmü maaş alıcam

hsnd
Başbakan Müsteşarı
27 Haziran 2024 11:40

24 Haziran-14 Temmuz arası çalıştığınız süreyi ve 15 Temmuzda temmuz maaşını alırsınız.

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