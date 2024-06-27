bedelli askerlik maaş

Arkadaşlar ben devlet memuruyum mayısta yani geçtiğimiz ay bedelli askerlik yaptım ve 16 haziranda terhis oldum 24 hazirandada geri görevime döndüm şimdi arkadaşlar kafama takılan soru şu ben hem 24 ile 15 temmuz arasımı maşş alıcam yoksa hem 24 ile 15 hemde tam yani 50 günlükmü maaş alıcam

Arkadaşlar ben devlet memuruyum mayısta yani geçtiğimiz ay bedelli askerlik yaptım ve 16 haziranda terhis oldum 24 hazirandada geri görevime döndüm şimdi arkadaşlar kafama takılan soru şu ben hem 24 ile 15 temmuz arasımı maşş alıcam yoksa hem 24 ile 15 hemde tam yani 50 günlükmü maaş alıcam