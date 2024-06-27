Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


27 Haziran 2024 11:32
İstifa ettim, onaylanmadı

akademik personelim. Kurumumdan istifa ettim, dilekçemi gönderdim ancak kabul edilmedi. İstifa birilerinin olurunda mı? Anayasal bir hak değil mi? Ne yapabilirim?

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