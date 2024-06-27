silahla Saldırı girişimine savcılık takipsizlik verdi

arkadaşlar merhaba yakın zamanda çalıştığım kurumda bir şahıs elinde kesici bir alet ile bana saldırmaya (öldürmeye) çalıştı olay şahıs bana yaklaşmadan hastane çalışanları ve güvenlik güçleri tarafından engellendi karakolla şikayette bulundum.şahitler elinde kesici bir alet olduğunu söylemiş. güvenlik kamerası da var

ama savcılık takipsizlik vermiş. nasıl memur olarak kendimi artık güvende hissedeceğim

öldürülmek mi gerekiyor soruşturma için?