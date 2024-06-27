Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Haziran 2024 12:05
7443 kanun ile kadroda tayin

2 yıldır sağlık bakanlığında görev yapmaktayım daha önce de 1 yıl iç işleri bakanlığında başka unvanda 1 yıl çalıştım 7443 ile kadroya geçtim özel sektöre eş durumunda tayin isteyebilir miyim yoksa 1 yıl daha beklemem mi gerekiyor? Bilgisi olan var mı?

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