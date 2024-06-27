Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Haziran 2024 12:08
Uzmanlık ve başöğretmenlik sürecine dair gecikme tehlikesi

Malum akademi kuruluncaya kadar geçen halihazırda var olan sistemle uzman öğretmen ve başöğretmenlik sürecinin işletilmesine karar verildi ancak geçen sene bu süreç 18 Mayıs'ta duyurunun yayınlanması ve 19 Kasım'da sınavın yapılması ile sonuçlanmış ödemeler 15 Ocak'ta maaşlara yansıtılmıştı. şu an haziran sonundayız ve takvime dair henüz bilgi yok. kanun geçtikten sonra ne zaman başlanıp ne zaman sonuçlanır bilemiyoruz doğru mudur? bu süreç kısa zamanda sonuçlanmayabilir. önümüzdeki yıl bahar aylarına kadar dahi sarkabilir şeklinde bir endişe oluştu bende. umarım yanılırım.


reberemo
Şube Müdürü
27 Haziran 2024 12:09

5. sözcükten sonra "seneki" sözcüğü olacak. düzenleme olmadığı için düzeltemedim


Seyyahh49
Aday Memur
27 Haziran 2024 12:41

Beninde korkum ve hickimse nasıl olucak boyle bi durum var demiyo sendikalarda dahil.


Özgürlükzamanı
Memur
27 Haziran 2024 12:47

Sınav yok toplam 1 2 ay icinde hepsi hallolur muhtemelen öba üzerindem video izlenir


llfenerli34ll
Memur
27 Haziran 2024 12:52

Akademi dediği öbadır hocam videolar yüklenir online izlenir olur biter

Toplam 4 mesaj

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