Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Haziran 2024 12:14
başöğretmenlik zamanı meselesi

Üçüncüsü geçici madde ile ilgili gerek Bakanlık gerek Genel Başkan Yardımcımız Sn. Ramazan Çakırcı ile şimdi yaptığım görüşmede ve önceki görüşmelerimiz bu sene de 1 yıl sonrada daha sonrada da 20 yılını dolduran her öğretmen arkadaşımız Başöğretmen olmanın diğer şartlarını taşımaları halinde 10 yıl uzman olma şartı taşımadan Başöğretmen olabilecekler dir.

sendikadan gelen açıklama bu.


aytekindurmaz
Şef
27 Haziran 2024 12:20
Benim 20 sene, 2 ay sonra doluyor diyelim. Kanunda 30 Haziranda yasalaştı farz edelim. 2 ay sonra başöğretmen olabilir miyim?

fadime82
Şef
27 Haziran 2024 12:57
Madde ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlerin, 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde doğrudan başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilmeleri yönünde düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenlemeyle geçmiş düzenlemelerdeki kontenjan ve benzeri nedenlerle uzman öğretmen veya başöğretmen ünvam alamayanlara hak verilerek uygulamada eşitliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

fadime82
Şef
27 Haziran 2024 12:58
tamamlamaları halinde dediğine göre basvurabilirsin
fadime82, 30 dk. önce
Madde ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlerin, 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde doğrudan başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilmeleri yönünde düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenlemeyle geçmiş düzenlemelerdeki kontenjan ve benzeri nedenlerle uzman öğretmen veya başöğretmen ünvam alamayanlara hak verilerek uygulamada eşitliğin sağlanması amaçlanmaktadır.
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