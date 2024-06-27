Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Haziran 2024 12:39
633 ile Kadroya geçen personelin kurada tercih hakkı hk.

Merhaba. Daha önceden 5 yıllık memuriyetim var sonrasında istifa edip sözleşmeli olarak atandım ve henüz 2 yılım doldu. 633 ile kadroya geçtim. Hizmet birleştirmesi sonucu 8000 puanım var. Kurada tercih sistemim açık görünüyor 4 yılım dolmamış olsa da tercih verebilir miyim? Teşekkürler

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