KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Haziran 2024 13:07
lisans okuyorum
Bu sene lisans bölümümün 1. senesi bitti aynı zamanda 2022'de önlisans bölümünden mezun oldum. Önlisans başvuru yapıp parayı yatırdım ama lisans öğrencisi olduğum için tercih yapamazsın diyenler var. Yardımcı olur musunuz?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
27 Haziran 2024 13:10

Lisans kpss'ye girmedikten sonra sorun olmaz. Lisans kpss'ye girdikten sonra sonuç açıklanana kadar ön lisans puanınızı kullanabiliyorsunuz herhangi bir değişiklik olmadıysa.

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