Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Haziran 2024 13:28
Lojman Açıklanma süresi

Arkadaşlar lojman muracat tarihi bittikten kaç gün sonra lojman belli olur mesala geçen sene nasıl oldu bilen varmi

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