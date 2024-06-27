Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


27 Haziran 2024 13:36
İkinci atama sonrası adaylık süresi sayılmaması hk.

2019-2020 arasında 11 aylık KİT kurumu serüvenim sonrası istifa edip kamu işçisi olarak işe başladım, aradan geçen 3 buçuk sene sonrasında kamu işçiliğinden istifa edip başka KİT kurumuna memur olarak atandım. Yeni atandığım KİT kurumu 2023 yılında herhangi bir kit kurumunda sicil değerlendirmem olmadığından dolayı adaylık süremin normal 6 ay süreceğini asaletli olarak kuruma başlayamayacağımı belirtti. Benim gibi bir durumda olupta asaletli başlayan veya bilgisi olan var mı?

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