Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Haziran 2024 13:49
Vekalet yoluyla ilişik kesmek

Vekalet yoluyla ilişik kesmek nasıl oluyor bilen var mı bunun için bi yere başvurmak gerekir mi


elemanaraniyor
Memur
27 Haziran 2024 14:36

Önce okul müdürünüze sorun, bazen okul, ilçe, il kabul etmiyor.

Sonra vekalet için notere gidin, vekalet belgesini kişiye verin, o işlemleri yapacak.

Ama göreve başlamayı sadece siz yapabilirsiniz, vekaletle olmaz


Englıshteacher34
Aday Memur
27 Haziran 2024 14:47

Vekalet belggsinin fotoğrafını mı vericez yoksa kargoyla mı göndericrz

elemanaraniyor, 23 dk. önce

Önce okul müdürünüze sorun, bazen okul, ilçe, il kabul etmiyor.

Sonra vekalet için notere gidin, vekalet belgesini kişiye verin, o işlemleri yapacak.

Ama göreve başlamayı sadece siz yapabilirsiniz, vekaletle olmaz

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