Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Haziran 2024 13:56
Açıktaydım, beraat aldım.

Herkese merhaba. Neredeyse 2 yıldır hakkımdaki dava nedeniyle açıktaydım. Yeni beraar aldım ve istinaf olmadan kararım kesinleşti. Çok yakında göreve yeniden başlayacağım Bu süreçteki hak kayıplarımın ne olduğunu nereye başvurulacağını bilmiyorum. Daha önce başına gelmiş birisi yardımcı olabilir mi?


muallimmm4638
Aday Memur
27 Haziran 2024 14:09
özelden bişey sorabilir miyim bana mesaj atsan

Ali656506
Aday Memur
27 Haziran 2024 14:34
geçmiş olsun gözünüz aydın kuruma dilekçe ile başvuru yapacaksınız, sadece kestikleri 3 te 1 ini verecekler faizini almak içinde idare mahkemesine dava açacaksınız
Toplam 2 mesaj

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