Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Haziran 2024 14:09
14 Mayıs Albatros açığa alınanlar
14 Mayıs 2024 günü gizli tanık albatros dosyası kapsamında açığa alınan polis memurları bu başlık altında bilgi alışverişi yapalım.

Hasan2231
27 Haziran 2024 14:37

14 Mayısta açığa alınanlardanım Albatros 4 numara ile kodlanmışım


Hasan2231
27 Haziran 2024 14:38

Aynı durumda olan mağdur arkadaşlar ile bu platformda Bilgi akışı sağlayalım

Toplam 2 mesaj

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