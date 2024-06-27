Gizli tanık Albatros dosyasından açığa alınanlar

albartos neymiş ya biz garsonla ugrasiyoruz.. birde albartos mu vikmis.. garson yetmiyor albartosu mu cikarmislar.. anlam veremiyorum.. ben bunu adliye için kodladiklarini duymustum emniyette de mi varmış?? açığa alma sayısı hakkında bilgisi olan var mı peki

albartos neymiş ya biz garsonla ugrasiyoruz.. birde albartos mu vikmis.. garson yetmiyor albartosu mu cikarmislar.. anlam veremiyorum.. ben bunu adliye için kodladiklarini duymustum emniyette de mi varmış?? açığa alma sayısı hakkında bilgisi olan var mı peki