Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Haziran 2024 14:09
Gizli tanık Albatros dosyasından açığa alınanlar

14 Mayıs 2024 günü gizli tanık albatros dosyası kapsamında açığa alınan polis memurları bu başlık altında bilgi alışverişi yapalım.


Hasan2231
27 Haziran 2024 14:37

14 Mayısta açığa alınanlardanım Albatros 4 numara ile kodlanmışım


Hasan2231
27 Haziran 2024 14:38

Aynı durumda olan mağdur arkadaşlar ile bu platformda Bilgi akışı sağlayalım


Security41
27 Haziran 2024 15:44

14 mayis ifade 17 mayis branstan cikarilma gorevdeyim sorusturma devam ediyor


muhsin1453
Aday Memur
27 Haziran 2024 15:56
devrem kodlama neydi? senin de 4 mü? açığa alınmalar ankara merkezli oldu diyorlardı
Security41, 2 saat önce

14 mayis ifade 17 mayis branstan cikarilma gorevdeyim sorusturma devam ediyor


Security41
27 Haziran 2024 15:59

4


Security41
27 Haziran 2024 16:00

Muhtemelen kod mod yok exel dosyasi herkese ayni numarayi vermis tamamen safsata


Hasan2231
27 Haziran 2024 16:04

Öncelikle geçmiş olsun açığa alinmalar Ankara talimatlı diye söylendi bizlere Albatros harici hts , ankesör gibi iddialar mevcutmuydu ?

Security41, 2 saat önce

4


Security41
27 Haziran 2024 16:08

Hayir sadece 4 aktif gorevdeyim


mcfly0903
Aday Memur
27 Haziran 2024 16:50
albartos neymiş ya biz garsonla ugrasiyoruz.. birde albartos mu vikmis.. garson yetmiyor albartosu mu cikarmislar.. anlam veremiyorum.. ben bunu adliye için kodladiklarini duymustum emniyette de mi varmış?? açığa alma sayısı hakkında bilgisi olan var mı peki
Security41, 2 saat önce

Hayir sadece 4 aktif gorevdeyim


Security41
27 Haziran 2024 17:07

Konu adalet bak ile alakali zaten nerden bize baglandi hayret ediyorum


SALOMON16
Aday Memur
27 Haziran 2024 17:10

Adalet bakanlığı sınavına girmişsindir katiplik vs.

Security41, 55 dk. önce

Konu adalet bak ile alakali zaten nerden bize baglandi hayret ediyorum


Security41
27 Haziran 2024 17:13

Sence girdigim sinav bunlardan referansli olsam suan katip olmam gerekmez mi


SALOMON16
Aday Memur
27 Haziran 2024 17:20

İşte adamlar onu görmüyor.Ulan bu adam öyle birsey olsa kazanırdı zaten demiyor.Mantıksızlık burda zaten.Sadece bu konu değil sınavla alakalı jamyo,hamyo,damyo,jatek vs.hepsinde aynı saçma durum var.Kazandığın bir sınav olsa yine böle saçmalık olmaz ama acaba dersin.E adam sınavıda kazanamamış.

Security41, 49 dk. önce

Sence girdigim sinav bunlardan referansli olsam suan katip olmam gerekmez mi


Policeofficerr
Aday Memur
27 Haziran 2024 17:24

Yd istemli dava açan yada açmayı düşünen varmı


Security41
27 Haziran 2024 17:26

Konuyu acar misiniz ? Hic bilgim yok

Policeofficerr, 38 dk. önce

Yd istemli dava açan yada açmayı düşünen varmı


Hasan2231
27 Haziran 2024 17:44

Albatros tan dolayı 14 Mayıs ta açığa alınıp da süreç hakkında adli veya idari olarak herhangi bi gelişmesi olan var mı?

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