Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Haziran 2024 14:27
Durdurma Hakkında

Tayin durdurma ile iligli son drumlardan biligsi olan var mı?


123.xyz
Aday Memur
27 Haziran 2024 14:37

Birimi uygun görülenler 1 yıl daha bulunduğu yerde devam.


kosovaliii
Şube Müdürü
27 Haziran 2024 14:40

Bir yıl kalmanız uygun görüldü diye dönüş yapıldı mı yoksa cevap verilmedi mi halen

123.xyz, 22 dk. önce

Birimi uygun görülenler 1 yıl daha bulunduğu yerde devam.


Srkan0656
27 Haziran 2024 14:58

dilekçeyi verdik ama ne zaman sonuçlanır acaba.. ne zaman ilişik keserler hiç bi bilgi yok

123.xyz, 22 dk. önce

Birimi uygun görülenler 1 yıl daha bulunduğu yerde devam.

Toplam 3 mesaj

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