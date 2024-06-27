Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Haziran 2024 14:37
Hemşire adana , Mersin Hizmet puani

Arkadaşlar malumunuz kontenjan kısıtlı ölü tercih yapmamak adına adanana ve Mersin illerini yazacak olan hemşire arkadaşlar hizmet puanlarınızı yazar mısınız.benim puanım temmmuz la beraber 18 bin olacak adana öncelikli ve mersindeki tüm hastanelerini yazacağım sizden de bura illeri isteyeceklerhizmet paunlarinızı yazarsanız sevinirim

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