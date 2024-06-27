Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Haziran 2024 14:46
Özel kurs/dershanede geçen yılların uzmanlık süresine katkısı

Merhabalar,

2012 ile 2015 yılları arasında bir dershanede öğretmenlik yaptım, Bu sürede formasyonum da vardı. Fakat benim atamamı ilçeye uzman öğretici olarak yapmışlar. Bunu 2015 yılında öğrendiğim zaman düzelttirdim. Şimdi devletteyim ama bu yılları uzmanlık sürecinde kullanamıyorum. Geriye dönük de düzeltme yapılamadığı söylendi. Aslında formasyon olması sebebiyle öğretmenlik atama şartları taşımam sebebiyle sayilabilmesi gerekmez mi. Formasyonsuz çalışmış olsaydım bir hak talebim olamazdı.

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