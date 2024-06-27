KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Haziran 2024 15:33
Davalık olmak Astsubay olmaya engel teşkil edebilir mi

İcra dosyam vardı 4 ay öncesinden normalde dava dosyası sorgulama da çıkmazdı fakat oraya da düşmüş mahkemeye taşımışlar sanırım, ihtiyaç kredisi çekmiştim icra hukuk mahkemesi açıklamada davalı yazıyor , yedeklerdeyim gelirse eğer kayıtta bunu sorun ederlermi kapatmak mı gerekir yoksa


wallbanged
Aday Memur
27 Haziran 2024 15:35

Kayıtta istenen belgelerden birisi de bu direkt sayfanın çıktısını istiyorlar

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