Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
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27 Haziran 2024 15:54
HMB yayınladığı KİTlerin ve özelleştirme programındaki kuruluşlarının istatistikleri bu ay yayın hk.

Konu başlığında da belirttiğim gibi, kit kurumlarının ve özelleştirme programındaki kuruluşların istatistikleri bu ay yayınlanmadı ve 1 ay ertelendi. Bu da bakanlık tarafından yapılan çalışmaları doğrular nitelikte.


dopetr
Aday Memur
27 Haziran 2024 15:54

https://www.hmb.gov.tr/duyuru/kitlerin-ve-ozellestirme-programindaki-kuruluslarin-istatistiklerine-iliskin-duyuru


hatice b
Aday Memur
27 Haziran 2024 22:33

Çalışma var ama nasıl çalışma eminim çoğu memur havuz hakkı okucakmi dusuncesinde


Puma19
Aday Memur
28 Haziran 2024 08:05
bu kadar memura havuz olmaz gibi ama şirketleşme olursa memur da olmaz. mehmet ş. in kitleri yok etmesini çaresizce izlemekteyiz.

fnym17
Aday Memur
28 Haziran 2024 13:36

kitlerde çalışan birçok memur bilir ki ekonomik ömrünü tamamlamış olan bu kurumlar verimli değiller.

kuruluş amaçlarından sapmışlardır.

kurum kültürü oluşmamıştır.

maalesef ki bölgeye ve "tanıdığa" faydadan ileri gidememiştir. tüm ülke vatandaşının hakkı olan parayı plansızca bir yere yığmak haksızlıktır.

kurayla seçilip sonrasında birilerinin yıllarca atanmak için dirsek çürüttüğü memurluğa hiçbir şey yapmadan birileri parmak şıklatınca memur olmuş, işçi olarak (ki babam da bir kurumdan işçi emeklisidir yanlış anlaşılma olmasın işçiyi değil düzeni kötülüyorum) beraber çalıştığı arkadaşını kayırmış vs. vs. bir sürü olumsuzlukların yaşandığı yerlerdir. fazlası var eksiği yoktur.

tüm istek ve arzumuz ülkenin faydasına olacak bir düzenleme gelmesidir. haksızlıkların, adam kayırmacılığın, mikro milliyetçiliğin değil verimli, planlı üretimin yapılması, kurum kültürü oluşması, adaletli atamaların yapılması isteğimizdir.

dolayısıyla böyle bir durumda olan kitlerin tabiri caizse yok edilmesi yerine ümit ettiğimiz şekilde ülke menfaatine kurumlar haline gelmesi en güzel istektir. buna maalesef denmemesi ülke hayrınadır.

Puma19, Dün
bu kadar memura havuz olmaz gibi ama şirketleşme olursa memur da olmaz. mehmet ş. in kitleri yok etmesini çaresizce izlemekteyiz.

Puma19
Aday Memur
28 Haziran 2024 14:48

Çok doğru söylüyorsunuz fakat ülkenin kurumlarını günü kurtarmak için yapılandırma adı altında elden çıkarmak ne kadar doğru bunuda sorgulamak lazım. Sonuçta bu kurumlar hükümetlerin değil Türk milletinindir.

Burada sırf kendi şehrinde çalışmak için bu kurumların özelleşme veya şirketleşmesini bekleyen aciz insanları gördükçe dahada sinir oluyorum, bile bile tercih edip gitmekle olmuyor bazı şeyleri göze alacaksın ya da gitmeyeceksin.

fnym17, Dün

kitlerde çalışan birçok memur bilir ki ekonomik ömrünü tamamlamış olan bu kurumlar verimli değiller.

kuruluş amaçlarından sapmışlardır.

kurum kültürü oluşmamıştır.

maalesef ki bölgeye ve "tanıdığa" faydadan ileri gidememiştir. tüm ülke vatandaşının hakkı olan parayı plansızca bir yere yığmak haksızlıktır.

kurayla seçilip sonrasında birilerinin yıllarca atanmak için dirsek çürüttüğü memurluğa hiçbir şey yapmadan birileri parmak şıklatınca memur olmuş, işçi olarak (ki babam da bir kurumdan işçi emeklisidir yanlış anlaşılma olmasın işçiyi değil düzeni kötülüyorum) beraber çalıştığı arkadaşını kayırmış vs. vs. bir sürü olumsuzlukların yaşandığı yerlerdir. fazlası var eksiği yoktur.

tüm istek ve arzumuz ülkenin faydasına olacak bir düzenleme gelmesidir. haksızlıkların, adam kayırmacılığın, mikro milliyetçiliğin değil verimli, planlı üretimin yapılması, kurum kültürü oluşması, adaletli atamaların yapılması isteğimizdir.

dolayısıyla böyle bir durumda olan kitlerin tabiri caizse yok edilmesi yerine ümit ettiğimiz şekilde ülke menfaatine kurumlar haline gelmesi en güzel istektir. buna maalesef denmemesi ülke hayrınadır.


fnym17
Aday Memur
28 Haziran 2024 15:21

kurumlar sonsuza kadar aynı pozisyonda kalacak diye bir kaide yok.

sinir olsak da olmasak da sürdürülebilir değilse yine ülkenin menfaatine olarak yapısı da değiştirilir gerekirse özelleştirilir de.

burada önemli olan kaş yapayım derken göz çıkarmamak, artık verimli değil diye özelleştirirken kamunun zarara uğratılmaması.

diğer bir konu (yapısı itibarıyla) bölgesel olan bu kurumlara tabiri caizse bedavadan girip kendini buraların ağası zannedenlerin emeğiyle dirsek çürüterek hiçbir torpil yaptırmadan KPSS ile atananları beğenmeyip aidiyet hislerini sürekli zedelemeleri. Sanki torpille, şansla (kurayla) giren kendileri değil de buraya bileğinin hakkıyla gelenlermiş gibi triplere girmeleri. Aciz olan bu insanlardır.

Elbette arkadaşlarımız KPSS ile atanırken kadronun çakılı olduğunu bilecek zekaya sahipti ancak bir tecrübesizlikleri vardı ki burada uğrayacakları mikro milliyetçilikten, liyakatsizlikten habersizlerdi.

Kuruma olan aidiyetlerini zedeleyen sebepler neler ki bu insanlar en ufak bir habere bile ümit bağlıyorlar acaba?

Ayrıca bir handikap da şöyle kitlerde.

Kendi köyünün dibindeki fabrikaya kurayla girmiş adam diyor ki madem memleketine gitmek isteyecektin ne diye buraya geldin, buralılar gelseydi sen gelme.

En çok güldüğüm ve sinir olduğum şey de bu :)

Öncelikle KPSS herkese açık bir sınav. Alırsın aslanlar gibi puanını istediğin yeri tercih eder, "hakkınla" girersin. Böyle bir insana sırf orada doğdu diye girdiği kurumu babasının malı sanan adam neden memleketine gitmek istiyorsun dediği zaman kendiyle çelişiyor.

Sen kendi memleketinde çalışınca hiçbir sorun yok ama evinden 1000 km uzaktaki adam az bir keşke memleketime yakın olsaydım dediğinde hemen diklenmek kadar saçma bir şey yok.

Ayrıca KPSS ile gelen adam en kötü ihtimalle yine girer sınavına babalar gibi gider bunun derdi başkasını germemeli.

Puma19, Dün

Çok doğru söylüyorsunuz fakat ülkenin kurumlarını günü kurtarmak için yapılandırma adı altında elden çıkarmak ne kadar doğru bunuda sorgulamak lazım. Sonuçta bu kurumlar hükümetlerin değil Türk milletinindir.

Burada sırf kendi şehrinde çalışmak için bu kurumların özelleşme veya şirketleşmesini bekleyen aciz insanları gördükçe dahada sinir oluyorum, bile bile tercih edip gitmekle olmuyor bazı şeyleri göze alacaksın ya da gitmeyeceksin.


Puma19
Aday Memur
28 Haziran 2024 15:48

sürdürülebilir olmayan ne onu anlamadım, birde kurayla işe giren adamdan banane. sen kitleri a.ş. yaptığın zaman bütün personel öyle olacak zaten. o zaman neyin kazanımı oluyor.

kitlerin amacı kar etmek tamam ama öncelikle kamu yararırını gözeterek mal ve hizmet üretimek. kendi beceriksizliklerini milletin kurumlarında aramayacaksın. liyakatsız insanları üst kademelere getirmeyeceksin. çözümü kurumları satmakla, a.ş. yapmakta aramayacaksın.

fnym17, Dün

kurumlar sonsuza kadar aynı pozisyonda kalacak diye bir kaide yok.

sinir olsak da olmasak da sürdürülebilir değilse yine ülkenin menfaatine olarak yapısı da değiştirilir gerekirse özelleştirilir de.

burada önemli olan kaş yapayım derken göz çıkarmamak, artık verimli değil diye özelleştirirken kamunun zarara uğratılmaması.

diğer bir konu (yapısı itibarıyla) bölgesel olan bu kurumlara tabiri caizse bedavadan girip kendini buraların ağası zannedenlerin emeğiyle dirsek çürüterek hiçbir torpil yaptırmadan KPSS ile atananları beğenmeyip aidiyet hislerini sürekli zedelemeleri. Sanki torpille, şansla (kurayla) giren kendileri değil de buraya bileğinin hakkıyla gelenlermiş gibi triplere girmeleri. Aciz olan bu insanlardır.

Elbette arkadaşlarımız KPSS ile atanırken kadronun çakılı olduğunu bilecek zekaya sahipti ancak bir tecrübesizlikleri vardı ki burada uğrayacakları mikro milliyetçilikten, liyakatsizlikten habersizlerdi.

Kuruma olan aidiyetlerini zedeleyen sebepler neler ki bu insanlar en ufak bir habere bile ümit bağlıyorlar acaba?

Ayrıca bir handikap da şöyle kitlerde.

Kendi köyünün dibindeki fabrikaya kurayla girmiş adam diyor ki madem memleketine gitmek isteyecektin ne diye buraya geldin, buralılar gelseydi sen gelme.

En çok güldüğüm ve sinir olduğum şey de bu :)

Öncelikle KPSS herkese açık bir sınav. Alırsın aslanlar gibi puanını istediğin yeri tercih eder, "hakkınla" girersin. Böyle bir insana sırf orada doğdu diye girdiği kurumu babasının malı sanan adam neden memleketine gitmek istiyorsun dediği zaman kendiyle çelişiyor.

Sen kendi memleketinde çalışınca hiçbir sorun yok ama evinden 1000 km uzaktaki adam az bir keşke memleketime yakın olsaydım dediğinde hemen diklenmek kadar saçma bir şey yok.

Ayrıca KPSS ile gelen adam en kötü ihtimalle yine girer sınavına babalar gibi gider bunun derdi başkasını germemeli.


fnym17
Aday Memur
28 Haziran 2024 15:54

hayırlısı be abi.

Puma19, Dün

sürdürülebilir olmayan ne onu anlamadım, birde kurayla işe giren adamdan banane. sen kitleri a.ş. yaptığın zaman bütün personel öyle olacak zaten. o zaman neyin kazanımı oluyor.

kitlerin amacı kar etmek tamam ama öncelikle kamu yararırını gözeterek mal ve hizmet üretimek. kendi beceriksizliklerini milletin kurumlarında aramayacaksın. liyakatsız insanları üst kademelere getirmeyeceksin. çözümü kurumları satmakla, a.ş. yapmakta aramayacaksın.


dopetr
Aday Memur
28 Haziran 2024 15:57

Bu kurumlar kronik sorunlu kurumlardır. Sağlık bak Meb ve buna benzer çoğu kurumda 6 ayda bir tayin dönemleri oluyor. insanların kendi memleketine gitmek istemesi yada eşinin, ailesinin yanına gitmek istemesi kadar doğal bir durum yoktur. Kaldı ki bu kit kurumları eğitim, mazeret, bakmakla yükümlü olduğun kişinin engeli olsa bile tayin hakkı yoktur. İşin atama kısmına bakıldığı zaman zaten kit kurumları çok yüksek puan ile alım yapıyor. Keyfi tayin istese bile bu insanların hakkı. Diğer kurumlarda çalışan memurlardan yüksek puan alıp atanıyorlar. Kit kurumlarının kuruluş amaçları belli. Kesinlikle devletin sırtına yük olsun diye kurulmadı bu kurumlar. 19 tane kit kurumunun kaçı kar ediyor. Kurum ve personel yapısı baştan aşağı değişmeli. Memur yapısı hantal geliyor.


Puma19
Aday Memur
28 Haziran 2024 16:07

hepimizin hakıında hayırlısı olsun. umarım seni kıracak birşey yazmamışımdır. hakkını helal et.

fnym17, Dün

hayırlısı be abi.


fnym17
Aday Memur
28 Haziran 2024 16:08
estağfurullah helal olsun benden yana. ben de kırıcı olmak istemedim.
Puma19, Dün

hepimizin hakıında hayırlısı olsun. umarım seni kıracak birşey yazmamışımdır. hakkını helal et.


kartal2014
Memur
28 Haziran 2024 16:17

Ağzın bal yesin kardeşim. Şu forumda kitlerin sorunlarının neredeyse hepsi aynı olduğu görülüyor. Anlamayana ya da anlamak istemeyenler her türlü cevap yazar, ne kadar saçmaladıklarını görüyoruz zaten.Vatandaşın özelleşmeleri veya özerkleşmeleri istememesini anlarım çünkü içerideki yapıyı bilmiyorlar. Ama bu kurumlarda çalışıpta muhalif olanların tuzu kuru genel itibariyle.Rahat düzenlerinin bozulmasını istemezler.Bunun hem canlı şahitlerini hem de şu forumda net olarak görüyorum.En basit olarak bu kitlerin uçtuğunu kimse iddia edemez.Bu durumun sorumlusu da geçmişten bugüne en üstünden en altına kadar çalışan personeldir.Adam olaydık da şu kurumlar tamamen devletin elinde kalsaydı...

fnym17, Dün

kurumlar sonsuza kadar aynı pozisyonda kalacak diye bir kaide yok.

sinir olsak da olmasak da sürdürülebilir değilse yine ülkenin menfaatine olarak yapısı da değiştirilir gerekirse özelleştirilir de.

burada önemli olan kaş yapayım derken göz çıkarmamak, artık verimli değil diye özelleştirirken kamunun zarara uğratılmaması.

diğer bir konu (yapısı itibarıyla) bölgesel olan bu kurumlara tabiri caizse bedavadan girip kendini buraların ağası zannedenlerin emeğiyle dirsek çürüterek hiçbir torpil yaptırmadan KPSS ile atananları beğenmeyip aidiyet hislerini sürekli zedelemeleri. Sanki torpille, şansla (kurayla) giren kendileri değil de buraya bileğinin hakkıyla gelenlermiş gibi triplere girmeleri. Aciz olan bu insanlardır.

Elbette arkadaşlarımız KPSS ile atanırken kadronun çakılı olduğunu bilecek zekaya sahipti ancak bir tecrübesizlikleri vardı ki burada uğrayacakları mikro milliyetçilikten, liyakatsizlikten habersizlerdi.

Kuruma olan aidiyetlerini zedeleyen sebepler neler ki bu insanlar en ufak bir habere bile ümit bağlıyorlar acaba?

Ayrıca bir handikap da şöyle kitlerde.

Kendi köyünün dibindeki fabrikaya kurayla girmiş adam diyor ki madem memleketine gitmek isteyecektin ne diye buraya geldin, buralılar gelseydi sen gelme.

En çok güldüğüm ve sinir olduğum şey de bu :)

Öncelikle KPSS herkese açık bir sınav. Alırsın aslanlar gibi puanını istediğin yeri tercih eder, "hakkınla" girersin. Böyle bir insana sırf orada doğdu diye girdiği kurumu babasının malı sanan adam neden memleketine gitmek istiyorsun dediği zaman kendiyle çelişiyor.

Sen kendi memleketinde çalışınca hiçbir sorun yok ama evinden 1000 km uzaktaki adam az bir keşke memleketime yakın olsaydım dediğinde hemen diklenmek kadar saçma bir şey yok.

Ayrıca KPSS ile gelen adam en kötü ihtimalle yine girer sınavına babalar gibi gider bunun derdi başkasını germemeli.


memuryou
Aday Memur
28 Haziran 2024 21:50
Sırf senin gibi tuzu kuru memurun rahatı bozulmasın diye kitler bu düzende devam etsin o zaman.. Kitlerdeki teknik personel sadece şehir değiştireyim kafasıyla istemiyor bunu. Herkesin çok fazla geçerli sebebi var. Öncelikle Teknik personelin kitte malesef bir değeri yok. Kamu işçisi daha bir itibar görüyor. Kitlerin kronik sorunlarıyla ilgili buraya yazsam 10 larca sebep sayabilirim. Ayrıca kimse dağın başında ömrünü geçirmek zorunda değil. Kaldıki kit personeli işten kaçmaz, zaten işkoliktir, işini iyi yapar. Ama bu düzende de hayat bitmez. Bunu anlamak için enpati kurmak lazım. Tabi sizin için bunun bir anlamı olmayabilir..
Puma19, Dün

Çok doğru söylüyorsunuz fakat ülkenin kurumlarını günü kurtarmak için yapılandırma adı altında elden çıkarmak ne kadar doğru bunuda sorgulamak lazım. Sonuçta bu kurumlar hükümetlerin değil Türk milletinindir.

Burada sırf kendi şehrinde çalışmak için bu kurumların özelleşme veya şirketleşmesini bekleyen aciz insanları gördükçe dahada sinir oluyorum, bile bile tercih edip gitmekle olmuyor bazı şeyleri göze alacaksın ya da gitmeyeceksin.


memuryou
Aday Memur
28 Haziran 2024 21:54
Bunu merkezdeki adam anlamıyor. Kit çevrrsindeki köyler burayı babasının malı gibi görüyor. Memuru mühendisi müdürü beğenmiyor. Dediğiniz gibi sanki torpille giren bizmişiz gibi birde utanmadan sürekli senden şikayetçi oluyor. Ben bir yere torpille girsem utancımdan milletin yüzüne bakamam.. Bu adamların arasında çalışmak zaten başlı başına bir başarıdır..
fnym17, Dün

kurumlar sonsuza kadar aynı pozisyonda kalacak diye bir kaide yok.

sinir olsak da olmasak da sürdürülebilir değilse yine ülkenin menfaatine olarak yapısı da değiştirilir gerekirse özelleştirilir de.

burada önemli olan kaş yapayım derken göz çıkarmamak, artık verimli değil diye özelleştirirken kamunun zarara uğratılmaması.

diğer bir konu (yapısı itibarıyla) bölgesel olan bu kurumlara tabiri caizse bedavadan girip kendini buraların ağası zannedenlerin emeğiyle dirsek çürüterek hiçbir torpil yaptırmadan KPSS ile atananları beğenmeyip aidiyet hislerini sürekli zedelemeleri. Sanki torpille, şansla (kurayla) giren kendileri değil de buraya bileğinin hakkıyla gelenlermiş gibi triplere girmeleri. Aciz olan bu insanlardır.

Elbette arkadaşlarımız KPSS ile atanırken kadronun çakılı olduğunu bilecek zekaya sahipti ancak bir tecrübesizlikleri vardı ki burada uğrayacakları mikro milliyetçilikten, liyakatsizlikten habersizlerdi.

Kuruma olan aidiyetlerini zedeleyen sebepler neler ki bu insanlar en ufak bir habere bile ümit bağlıyorlar acaba?

Ayrıca bir handikap da şöyle kitlerde.

Kendi köyünün dibindeki fabrikaya kurayla girmiş adam diyor ki madem memleketine gitmek isteyecektin ne diye buraya geldin, buralılar gelseydi sen gelme.

En çok güldüğüm ve sinir olduğum şey de bu :)

Öncelikle KPSS herkese açık bir sınav. Alırsın aslanlar gibi puanını istediğin yeri tercih eder, "hakkınla" girersin. Böyle bir insana sırf orada doğdu diye girdiği kurumu babasının malı sanan adam neden memleketine gitmek istiyorsun dediği zaman kendiyle çelişiyor.

Sen kendi memleketinde çalışınca hiçbir sorun yok ama evinden 1000 km uzaktaki adam az bir keşke memleketime yakın olsaydım dediğinde hemen diklenmek kadar saçma bir şey yok.

Ayrıca KPSS ile gelen adam en kötü ihtimalle yine girer sınavına babalar gibi gider bunun derdi başkasını germemeli.


Puma19
Aday Memur
29 Haziran 2024 10:32
muhatabım değilsin ben arkadaşa cevap verdim. fikrimi söyleyip konuşmamı tamamladım. seviyesizlik yapmayın kimin ne şartta çalıştığını bilemezsin.
memuryou, Dün
Sırf senin gibi tuzu kuru memurun rahatı bozulmasın diye kitler bu düzende devam etsin o zaman.. Kitlerdeki teknik personel sadece şehir değiştireyim kafasıyla istemiyor bunu. Herkesin çok fazla geçerli sebebi var. Öncelikle Teknik personelin kitte malesef bir değeri yok. Kamu işçisi daha bir itibar görüyor. Kitlerin kronik sorunlarıyla ilgili buraya yazsam 10 larca sebep sayabilirim. Ayrıca kimse dağın başında ömrünü geçirmek zorunda değil. Kaldıki kit personeli işten kaçmaz, zaten işkoliktir, işini iyi yapar. Ama bu düzende de hayat bitmez. Bunu anlamak için enpati kurmak lazım. Tabi sizin için bunun bir anlamı olmayabilir..

memuryou
Aday Memur
29 Haziran 2024 10:58
Herkese açık bir platforma yazı yazıp ona yazdım, buna cevap verdim diyemezsin. Yazdıkların beni ya da başkalarını ilgilendiriyorsa, istersen ilkokul arkadaşına mektup yaz, yazdıkların rahatsız ediyorsa ben de yazarım. Senin yazdıklarından hoşlanmadım ve cevap verdim. Seviye filan diyorsun, bence bu işlere girme. Bitti!
Puma19, 3 saat önce
muhatabım değilsin ben arkadaşa cevap verdim. fikrimi söyleyip konuşmamı tamamladım. seviyesizlik yapmayın kimin ne şartta çalıştığını bilemezsin.

Puma19
Aday Memur
29 Haziran 2024 11:05
buraya girip boş boş yorum yapan sensin. ilk önce insanlara karşi saygılı olmayı öğren. benim yorumuma cevap yazmak senin haddine değil. yaziyorsanda seviyeli olacaksın, burada insanlara sataşmayacaksin.
memuryou, 2 saat önce
Herkese açık bir platforma yazı yazıp ona yazdım, buna cevap verdim diyemezsin. Yazdıkların beni ya da başkalarını ilgilendiriyorsa, istersen ilkokul arkadaşına mektup yaz, yazdıkların rahatsız ediyorsa ben de yazarım. Senin yazdıklarından hoşlanmadım ve cevap verdim. Seviye filan diyorsun, bence bu işlere girme. Bitti!

memuryou
Aday Memur
29 Haziran 2024 11:07
İmsanlara saygılıyım, sana değilim.
Puma19, 2 saat önce
buraya girip boş boş yorum yapan sensin. ilk önce insanlara karşi saygılı olmayı öğren. benim yorumuma cevap yazmak senin haddine değil. yaziyorsanda seviyeli olacaksın, burada insanlara sataşmayacaksin.

Puma19
Aday Memur
29 Haziran 2024 11:09
konuşmayı öğren pclk yapma
memuryou, 2 saat önce
İmsanlara saygılıyım, sana değilim.

memuryou
Aday Memur
29 Haziran 2024 11:10
))) orp evladı
Puma19, 2 saat önce
konuşmayı öğren pclk yapma
Toplam 21 mesaj
12

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