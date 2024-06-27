HMB yayınladığı KİTlerin ve özelleştirme programındaki kuruluşlarının istatistikleri bu ay yayın hk.

Bunu merkezdeki adam anlamıyor. Kit çevrrsindeki köyler burayı babasının malı gibi görüyor. Memuru mühendisi müdürü beğenmiyor. Dediğiniz gibi sanki torpille giren bizmişiz gibi birde utanmadan sürekli senden şikayetçi oluyor. Ben bir yere torpille girsem utancımdan milletin yüzüne bakamam.. Bu adamların arasında çalışmak zaten başlı başına bir başarıdır..

Bunu merkezdeki adam anlamıyor. Kit çevrrsindeki köyler burayı babasının malı gibi görüyor. Memuru mühendisi müdürü beğenmiyor. Dediğiniz gibi sanki torpille giren bizmişiz gibi birde utanmadan sürekli senden şikayetçi oluyor. Ben bir yere torpille girsem utancımdan milletin yüzüne bakamam.. Bu adamların arasında çalışmak zaten başlı başına bir başarıdır..

kurumlar sonsuza kadar aynı pozisyonda kalacak diye bir kaide yok.

sinir olsak da olmasak da sürdürülebilir değilse yine ülkenin menfaatine olarak yapısı da değiştirilir gerekirse özelleştirilir de.

burada önemli olan kaş yapayım derken göz çıkarmamak, artık verimli değil diye özelleştirirken kamunun zarara uğratılmaması.

diğer bir konu (yapısı itibarıyla) bölgesel olan bu kurumlara tabiri caizse bedavadan girip kendini buraların ağası zannedenlerin emeğiyle dirsek çürüterek hiçbir torpil yaptırmadan KPSS ile atananları beğenmeyip aidiyet hislerini sürekli zedelemeleri. Sanki torpille, şansla (kurayla) giren kendileri değil de buraya bileğinin hakkıyla gelenlermiş gibi triplere girmeleri. Aciz olan bu insanlardır.

Elbette arkadaşlarımız KPSS ile atanırken kadronun çakılı olduğunu bilecek zekaya sahipti ancak bir tecrübesizlikleri vardı ki burada uğrayacakları mikro milliyetçilikten, liyakatsizlikten habersizlerdi.

Kuruma olan aidiyetlerini zedeleyen sebepler neler ki bu insanlar en ufak bir habere bile ümit bağlıyorlar acaba?

Ayrıca bir handikap da şöyle kitlerde.

Kendi köyünün dibindeki fabrikaya kurayla girmiş adam diyor ki madem memleketine gitmek isteyecektin ne diye buraya geldin, buralılar gelseydi sen gelme.

En çok güldüğüm ve sinir olduğum şey de bu :)

Öncelikle KPSS herkese açık bir sınav. Alırsın aslanlar gibi puanını istediğin yeri tercih eder, "hakkınla" girersin. Böyle bir insana sırf orada doğdu diye girdiği kurumu babasının malı sanan adam neden memleketine gitmek istiyorsun dediği zaman kendiyle çelişiyor.

Sen kendi memleketinde çalışınca hiçbir sorun yok ama evinden 1000 km uzaktaki adam az bir keşke memleketime yakın olsaydım dediğinde hemen diklenmek kadar saçma bir şey yok.

Ayrıca KPSS ile gelen adam en kötü ihtimalle yine girer sınavına babalar gibi gider bunun derdi başkasını germemeli.