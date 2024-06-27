Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


27 Haziran 2024 15:54
HMB yayınladığı kitlerin ve özelleştirme programındaki kuruluşlarının istatistikleri bu ay yayınlanm

Konu başlığında da belirttiğim gibi, kit kurumlarının ve özelleştirme programındaki kuruluşların istatistikleri bu ay yayınlanmadı ve 1 ay ertelendi. Bu da bakanlık tarafından yapılan çalışmaları doğrular nitelikte.


dopetr
Aday Memur
27 Haziran 2024 15:54

https://www.hmb.gov.tr/duyuru/kitlerin-ve-ozellestirme-programindaki-kuruluslarin-istatistiklerine-iliskin-duyuru

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