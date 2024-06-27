Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Haziran 2024 15:57
Es durumu
Arkadaşlar eşim İzmir adliyesinde yaklasik 2 yildir kadrolu zabit katibi. Ben ise İzmir vergi dairesinde kadrolu memurum.rotasyona tabi degilim.kendi isteğimle memleketime tayin olursam eşim de eş durumu tayiniyle bulunduğum yere gelebilir mi

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