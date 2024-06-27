sizce gih e geçmeli miyim

Ne olursa olsun askerlik için 10 yayını tamamlamadın ise askere alınırsın .şimdi paralı felan çıktı yani herkes öyle yapıyor sende paralı yaparsın sağlığın kaldırmıyorsa düşünme geç düzenli hayata

Ne olursa olsun askerlik için 10 yayını tamamlamadın ise askere alınırsın .şimdi paralı felan çıktı yani herkes öyle yapıyor sende paralı yaparsın sağlığın kaldırmıyorsa düşünme geç düzenli hayata