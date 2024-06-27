Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Haziran 2024 16:01
sizce gih e geçmeli miyim
Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildim. silahım alındı. sizce gihe geçmeli miyim? olaki gihe geçersem askerlik durumum ne olur? 7. senem meslekte

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
27 Haziran 2024 16:04
Ne olursa olsun askerlik için 10 yayını tamamlamadın ise askere alınırsın .şimdi paralı felan çıktı yani herkes öyle yapıyor sende paralı yaparsın sağlığın kaldırmıyorsa düşünme geç düzenli hayata

Dandanakan1071
Aday Memur
27 Haziran 2024 16:18

Meslekte silah kullanamaz raporu verilen birini askeriye askere alıp silah vermez.

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