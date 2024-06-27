Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
27 Haziran 2024 16:13
4/b eş durumu tayini

hayırlı günler arkadaslar ben yeni 4/b hemşire olarak atandım. eşim başka bi kurumda kadrolu memur.Eş durumu tayinim nasıl olacak kaç yıl çalışmam gerekiyor.bilgisi olan lütfen yazsın.

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