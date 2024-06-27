Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Haziran 2024 16:20
Fidan 3.Dünya Savaşı Kapıda-İZİNLER KAPALI

izinlerin kapandığı -kapanacağı yönünde söylentiler var. (tam da yaz döneminde) var mı konuyla ilgili bilgisi olan. ANKARA ?

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