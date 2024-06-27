Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Haziran 2024 16:52
BECAYİŞ

Manisa Kırkağaç adliyesinde sözleşmeli zabıt katibi unvanıyla çalışmaktayım. Ankara ve ilçeleri içerisinde becayiş yapmak isteyen arkadaşlar ulaşabilirler.

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