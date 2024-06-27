Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Haziran 2024 16:54
İKM için Sakal serbest olmalı

Arkadaşlar bunun için ne yapabiliriz. Yoruldum artık her gün traş olmaktan. Bni gören polis misin asker misin diye soruyor. Bizede serbest olması lazım artık.


E.Kayı Han
Editor
27 Haziran 2024 18:32

Zaten serbest. Yasak değil ki.

Edit : konu başlığı düzeltildi.


Bahtsızik
Aday Memur
27 Haziran 2024 19:42

İnfaz koruma memurlarina yasak bnde ikmyim.

E.Kayı Han, 4 saat önce

Zaten serbest. Yasak değil ki.

Edit : konu başlığı düzeltildi.


Mehmett063
Aday Memur
27 Haziran 2024 20:52

sakal bencede serbest olmalı şöförler daha çok gardiyan:) elde tesbih sakal serbest:))


quardian06
Aday Memur
27 Haziran 2024 21:33

aynen bencede ikm de görüntü biraz önemli sakal burakınca mahkuma karşı daha sert gözükürüz :D


E.Kayı Han
Editor
27 Haziran 2024 21:38

Konu başlığı düzeltildi.

Bahtsızik, 3 saat önce

İnfaz koruma memurlarina yasak bnde ikmyim.


aday0992
Aday Memur
27 Haziran 2024 22:32
Yani sakal bıyık değilde önceliğimiz özlük hakları olmalı arkadaşlar. Yoksa sakal bıyık bunlar küçük mevzu
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