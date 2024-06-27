Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Haziran 2024 16:54
Sakal serbest olmali

Arkadaşlar bunun için ne yapabiliriz. Yoruldum artık her gün traş olmaktan. Bni gören polis misin asker misin diye soruyor. Bizede serbest olması lazım artık.

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