Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Haziran 2024 17:01
Bilecik hakkında
Bilecik nasıl bir yer hayat koşulları , ulaşım , kira bilginiz var mı?

Çok Yazılan Konular

ÖMK 26.06.2024 Çarşamba (Yarın ) Meclise SunulacakProje okulu KararnamelerSeminer Ek Dersim YatmayacakmışOkul müdürünü şikayetEk 1 konusunda ne yapılacak?Rotasyona hayır diyen sendikadan istifa ediyorum.Sayın Bakan'ı zor durumda bırakmaya çalışanlar mı var3 basvuru basamağı olan yöneticilikten öğretmenliğe dönenlerin yöneticiliğe başvurmasıYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamSavunma dilekçem dysye işlenmiyor

Sözlük

inadı bırak 2 ayhan çakmur 1 çirkinler de sever 1 kabak 1 sözlükten kimler geldi kimler geçti 3 bonbon şeker 2 Carlsberg 2 merdiven altı 5 yerde para bulma 6 ağla kalbim 1

Son Haberler

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, affını istediErdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizAK Parti'nin Kızılcahamam kampı programı belli olduCinsel tacizle suçlanan polis ile onu vuran 4 çocuk annesi birbirini suçladıAğaç kesme tartışmasında akrabasını tüfekle öldürdü

Editörün Seçimi

Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesi