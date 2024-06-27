Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Haziran 2024 17:01
Yüksek lisans, doktora ek ders

Yüksek lisans ve doktora yapanların ek dersleri cüzi de olsa artırımlı ödeniyordu. Yeni ÖMK'da bununla ilgili bir madde görmedim. Acaba eskisi devam ediyor mu, yoksa kaldırıldı mı?&#129300;

Çok Yazılan Konular

ÖMK 26.06.2024 Çarşamba (Yarın ) Meclise SunulacakProje okulu KararnamelerSeminer Ek Dersim YatmayacakmışOkul müdürünü şikayetEk 1 konusunda ne yapılacak?Rotasyona hayır diyen sendikadan istifa ediyorum.Sayın Bakan'ı zor durumda bırakmaya çalışanlar mı var3 basvuru basamağı olan yöneticilikten öğretmenliğe dönenlerin yöneticiliğe başvurmasıYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamSavunma dilekçem dysye işlenmiyor

Sözlük

el elde,baş başta 1 ayhan çakmur 1 yönetmen 1 güne bir söz bırak 1 iki renkli makarna 3 şevki bey 4 Keyif kaçıran olaylar 1 vermek 3 mefkure 1 elindeki poşetleri boş koltuğa koymak 2

Son Haberler

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, affını istediErdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizAK Parti'nin Kızılcahamam kampı programı belli olduCinsel tacizle suçlanan polis ile onu vuran 4 çocuk annesi birbirini suçladıAğaç kesme tartışmasında akrabasını tüfekle öldürdü

Editörün Seçimi

Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesi