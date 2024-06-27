Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


27 Haziran 2024 17:02
Bilecik
Bilecik nasıl bir yer hayat koşulları , ulaşım , kira bilginiz var mı?

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