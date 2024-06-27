Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Haziran 2024 17:04
Ünvan Değişikliği Sınavı Hk.

Adalet Bakanlığı bünyesin de 6 yıldır İcra Kâtibi olarak çalışmaktayım. Sosyoloji mezunuyum. Adalet Bakanlığının açmış olduğu ünvan değişikliği sınavına İcra Kâtibi olduğum için giremiyormuşum o şekilde söylediler bazı müdürlerim. Aynı bakanlık da çalışıp aynı bakanlığın ünvan değişikliği sınavına neden giremiyorum.

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