Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


27 Haziran 2024 18:04
Başarısız alan tüm arkadaşlar dava açın bırakın bilirkişiler kanun önünde hüküm versin!!

Jürilerin haksız kararlarından bıktık yildik usandik !

Hiç de üzerlerinde baskı görmeden ve hissetmeden yıllarca insan harcadılar. İyi kötü giden bir adalet sistemine başvurun. Bırakın kanun önünde bilirkişiler dosyanızı değerlendirsin aksi bir rapor bile alsanız bileceksiniz ki her kim dosyanızı değerlendirdiyse üzerinde daha adil olmaya çalıştı veya çabaladı!!! Yine itiraz edin dosya eşittir alın teri ve namustur. Kolay vazgeçmeyin sakin.

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