Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Haziran 2024 18:50
Duruşma Sonrasu Karar

Duruşma sonrasında kaç günde karar aldınız? tecrübeli arkadaşlar paylaşabilir mi, gün ve olumlu ya da olumsuz olarak

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