Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Haziran 2024 19:30
8 yıllık çalışma süresi neye göre hesaplanır?

Müdür olarak görevli olduğum lisede 7 yılım doldu. 2025 temmuzunda 8 yılım dolmuş olacak. Ancak şunu merak ediyorum: Müdür olarak göreve başladığımda okul mesleki ve teknik anadolu lisesiydi. Bir yıl bu lisede görev aldıktan sonra okulun ismi/türü değişti, anadolu lisesi oldu.

Özetle okul binası aynı bina olmak üzere;

mesleki ve teknik anadolu lisesi adı altında 1 yıl müdür olarak çalıştım,

anadolu lisesi adı altında ise 6 yıl çalıştım.

2025 yılı temmuz ayında müdür olarak 8 yılım dolmuş olacak ancak anadolu lisesi adı altında 7 yılım dolmuş olacak.

Bu durumda 2025 yılında yeniden görevlendirme kapsamında isteğim dışında mevcut okulumdan ayrılmak durumunda kalır mıyım?

Mevzuatı çok iyi biliyorum ancak bu konuda mevzuatta net ifadeler göremedim. Değerli fikirlerinizi bekliyorum kıymetli meslaktaşlarım.

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