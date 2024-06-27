Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Haziran 2024 19:47
iller arası tayin başvurusu
Arkadaşlar Ekim 2019da atandım. haliyle 5.senemin içindeyim. ancak geçtiğimiz Aralık ayında il içi tayine başvuru yaptım. tayin oldum ancak gitmedim. 1 yıl herhangi bir yere tayin isteyemeyecegim söylendi. ancak sistem şu an iller arası tayin başvurusu yapmama izin veriyor. bu başvuruyu yapsam tekrar bı ceza alır mıyım? 2023 aralık ayında tayin olmustum. henüz 1 yılım dolmadı. konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?

Çok Yazılan Konular

İller arası başvurular 24 Haziran!2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerMünhal Kadrolar Yayınlandı!!!hemşireyim eşim polis atama onay formu ile eş durumu tayini isteyen var mı yoksa yeni ile başlama yailler arası tayin iptali cezasıİller arasıiller arasi tayin istemi ucretsiz izindeyken yapilamiyor muyuksek lisans nedeniyle tayin isteme hakkivekaletle ilişik kesme2023 Aralık İstifa Sonrası Açıktan Atama Zimmet

Sözlük

bozuk düzen 1 ateşini yolla bana 1 sözlükten kimler geldi kimler geçti 3 elindeki poşetleri boş koltuğa koymak 2 münir özkul 1 el elde,baş başta 1 Memurlar net üyelerinin yaş ortalaması 4 derin devlet 3 dolandırıcıların aşırı artması 2 kılıç arısı 2

Son Haberler

Havada motoru duran uçağı başarıyla piste indirdiOsman Kaya: Kamu çalışanlarının vergi yükü hafifletilmeliSınırda insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen general tutuklandıTMO, hububat alım bedellerini üreticilerin hesaplarına aktardıİstanbul Havalimanı Avrupa'da lider

Editörün Seçimi

Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesi