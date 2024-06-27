Arkadaşlar Ekim 2019da atandım. haliyle 5.senemin içindeyim. ancak geçtiğimiz Aralık ayında il içi tayine başvuru yaptım. tayin oldum ancak gitmedim. 1 yıl herhangi bir yere tayin isteyemeyecegim söylendi. ancak sistem şu an iller arası tayin başvurusu yapmama izin veriyor. bu başvuruyu yapsam tekrar bı ceza alır mıyım? 2023 aralık ayında tayin olmustum. henüz 1 yılım dolmadı. konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?

Arkadaşlar Ekim 2019da atandım. haliyle 5.senemin içindeyim. ancak geçtiğimiz Aralık ayında il içi tayine başvuru yaptım. tayin oldum ancak gitmedim. 1 yıl herhangi bir yere tayin isteyemeyecegim söylendi. ancak sistem şu an iller arası tayin başvurusu yapmama izin veriyor. bu başvuruyu yapsam tekrar bı ceza alır mıyım? 2023 aralık ayında tayin olmustum. henüz 1 yılım dolmadı. konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?