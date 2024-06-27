En erken uzmanlık ve başöğretmenlik 2027 yılına kaldı

merak etme hocam akedemi açılana kadar eğitimler öba ile verilir daha önce oldugu gibi. sinavda online olur geçen sene olduğu gibi

merak etme hocam akedemi açılana kadar eğitimler öba ile verilir daha önce oldugu gibi. sinavda online olur geçen sene olduğu gibi