Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Haziran 2024 20:15
En erken uzmanlık ve başöğretmenlik 2027 yılına kaldı

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için yeni kanunda akademi şartı var. Akademi 2025 te kurulacak ve başvuru ile eğitim süresini ekleyince 2027 yılını buluyor. Geçmiş olsun 10 yılı bu sene dolanlara


fadime82
Şef
27 Haziran 2024 20:20
merak etme hocam akedemi açılana kadar eğitimler öba ile verilir daha önce oldugu gibi. sinavda online olur geçen sene olduğu gibi

ersoygkhn
Aday Memur
27 Haziran 2024 20:25

Bu kadar kolaylık sağlamazlar. Eski kanun yürürlükten kalktı sınav olmayacak. Amaç zaman kazanmak ve mümkün oldukça az ünvan dağıtmak. KPSS de puan alıp atanma aşamasına gelen öğretmenlere 14 bin lira maaş verenler bu kadar çok ünvan dağıtır mı sizce?

fadime82, 46 dk. önce
merak etme hocam akedemi açılana kadar eğitimler öba ile verilir daha önce oldugu gibi. sinavda online olur geçen sene olduğu gibi

fadime82
Şef
27 Haziran 2024 20:27
sinav olmazsa egitim muhakkak.olur
ersoygkhn, 41 dk. önce

Bu kadar kolaylık sağlamazlar. Eski kanun yürürlükten kalktı sınav olmayacak. Amaç zaman kazanmak ve mümkün oldukça az ünvan dağıtmak. KPSS de puan alıp atanma aşamasına gelen öğretmenlere 14 bin lira maaş verenler bu kadar çok ünvan dağıtır mı sizce?


Özgürlükzamanı
Memur
27 Haziran 2024 20:44

Geçici Madde 1 :Akademi kurulana kadar yetki genel müdürlükte sorun yok yani

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