Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Haziran 2024 20:39
Uzman öğretmenlik süresi az farkla dolmazsa

Sanırsam 3650 günü dolduranlar uzman öğretmen olabiliyor. Ben 2014 yılı 22 eylülde atandım. Bizim atandığımız yıl öğretmen atama kanunu torba yasaya konulmuştu ve meclisteki tartışmalardan dolayı önceki yıllara göre biraz geç atandık. Şimdi mebbisten uzman öğretmenliğe esas görev süremi hesaplattığımda 3 ekim itibarı ile 3335 gün çıkıyor ( geçen yıl 3 ekim tarihi esas alınmış). Bu yılda ekim ayının başı esas alınırsa ben 10-15 gün eksikten dolayı uzman öğretmenlik hakkını kaçırıyorum. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsam Meb'e dilekçe yazarak vs bu durumu düzeltebilir miyim? Böyle bir durumla karşılaşan var mı?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
27 Haziran 2024 20:59

Seneye olursun


yahya4155
Aday Memur
27 Haziran 2024 21:00
2014 Eylül atamasıyım , 5 ay askerlik yaptık diye cezalandırılıyoruz resmen keşke bedelli yapsaydım , vatan millet boşuna sanırım. neyi doğru yaparsan sonrasında illaki cezasını çekiyorsun.

a1981
Müsteşar
27 Haziran 2024 21:02

Uzman olup olmamanız hangi tarihin baz alınacağına bağlı.

Tamamen zaman meselesi yani.

Öyle trajikomik bir uzmanlık işte.

Öte yandan, İnşallah bu yıl uzman olursunuz.


a1981
Müsteşar
27 Haziran 2024 21:05

Hocam, kime göre doğru?

Bizim zamanımızda yoktu ama olsa bedelli yapardım.

Yeri geliyor 1 gün ile tayin olunamıyor. Oradan gelecek 1 puan ile istediğin yer gelmiyor vs.

Kısacası devletin gözünde bedelli yapan ile bir farkınız yok. Hatta şu anda mağdur bile oldunuz..

yahya4155, 6 dk. önce
2014 Eylül atamasıyım , 5 ay askerlik yaptık diye cezalandırılıyoruz resmen keşke bedelli yapsaydım , vatan millet boşuna sanırım. neyi doğru yaparsan sonrasında illaki cezasını çekiyorsun.
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