Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Haziran 2024 20:49
Akademi kurulana kadar yetki " Genel Müdürlükte " Geçici Madde: 1

GEÇİCİ MADDE 1- Madde ile 1/9/2025 tarihine kadar öğretmen atama ve yönetici

görevlendirme uygulamalarmm kesintiye uğramamasım teminen yapılacak öğretmen

atamalarında ve yönetici görevlendirilmelerinde, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan mevzuat

hükümlerinin uygulanması ile Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

tarafından yürütülmekte iken Kanun ile Millî Eğitim Akademisine verilen görevlerin, anılan

Genel Müdürlük tarafından 1/1/2025 tarihine kadar yürütülmesi yönünde düzenleme

yapılmaktadır


Özgürlükzamanı
Memur
27 Haziran 2024 20:51

Kısacası herhangi süre aksaması olmadan süreç devam edecek. Millet yasayı okumadan yorum yapıyor süreç bu yıl yetişmez diye. Öyle bişey olmayacak.

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