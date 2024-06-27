Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Haziran 2024 20:58
Becayiş
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde kadrolu lisans hemşire olarak çalışıyorum. Becayiş istediğim yer başta İzmir olmak üzere Ege bölgesinde herhangi bir üniversite hastanesidir. İlgilenenler bana ulaşsın lütfen.

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