İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde kadrolu lisans hemşire olarak çalışıyorum. Becayiş istediğim yer başta İzmir olmak üzere Ege bölgesinde herhangi bir üniversite hastanesidir. İlgilenenler bana ulaşsın lütfen.

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde kadrolu lisans hemşire olarak çalışıyorum. Becayiş istediğim yer başta İzmir olmak üzere Ege bölgesinde herhangi bir üniversite hastanesidir. İlgilenenler bana ulaşsın lütfen.