Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Haziran 2024 21:11
Polnet idari ve adli emsal karar

Şimdiden teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKurban Bayramı taltifi2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıMuğla 2 aylık geçici görevDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıGizli tanık Albatros dosyasından açığa alınanlarİcradan dolayı kıdem durdurma cezası hakkındaİcralık polisler tek başlıkÜniversite borçlanması

Sözlük

ateşini yolla bana 1 hem çevrimiçisin hem bana yazmıyorsun tribi 1 ayhan çakmur 1 vermek 4 zindan adası 1 devamsızlık yapmak 3 concon 3 yanlış atılan mesajlar 5 nohut 2 Memurlar net üyelerinin yaş ortalaması 4

Son Haberler

Müftülüğün su israfı ve neden olduğu çevre kirliliğine vatandaşlardan tepkiBayram tatili zehre dönen Türk avukat, TESLA'ya dava açıyorDenizbank'tan 'İzmir'de Seçil Erzan vakası' iddiasına açıklamaÇobanın çay ateşi ormana sıçradıÖlüleri de muayene etmiş gibi gösteren doktora soruşturma

Editörün Seçimi

Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesi