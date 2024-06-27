Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Haziran 2024 22:21
İLK DEFA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME

Arkadaşlar merhaba kadromun bulunduğu ilçede başka bir okula müdür yardımcısı olarak atandım.Bakanlığın yayınladığı takvimde 12 Temmuz başlangıç olarak görünüyor.Kararnameler kesin olarak o tarihte çıkar mı?Bir de başlangıç için herhangi bir süre var mkıdır

Çok Yazılan Konular

ÖMK 26.06.2024 Çarşamba (Yarın ) Meclise SunulacakProje okulu KararnamelerSeminer Ek Dersim YatmayacakmışOkul müdürünü şikayetEk 1 konusunda ne yapılacak?Rotasyona hayır diyen sendikadan istifa ediyorum.Sayın Bakan'ı zor durumda bırakmaya çalışanlar mı var3 basvuru basamağı olan yöneticilikten öğretmenliğe dönenlerin yöneticiliğe başvurmasıBaşöğretmenlik zamanı meselesiUzman öğretmenlikte hangi süre baz alınır?

Sözlük

münir özkul 1 kızıl deve 1 otopsi 2016 the autopsy of jane doe 3 hanımeller tuzlu kurabiye 1 salça olmak 2 çaylak 1 yavuz 16 1 kule restoran 1 discovery'deki karadenizli mühendis 2 kanal tedavisi 1

Son Haberler

Müftülüğün su israfı ve neden olduğu çevre kirliliğine vatandaşlardan tepkiBayram tatili zehre dönen Türk avukat, TESLA'ya dava açıyorDenizbank'tan 'İzmir'de Seçil Erzan vakası' iddiasına açıklamaÇobanın çay ateşi ormana sıçradıÖlüleri de muayene etmiş gibi gösteren doktora soruşturma

Editörün Seçimi

Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesi