FTM nin yazdığı cezaya itiraz edip kazanan oldu mu?

merhaba arkadaşlar yakın bir zamanda FTM tarafından emniyet şeridi ihlalinden ceza yazılmış 1) ceza kesim saati 18:27 yazıyor ama ben o saate evimdeydim araçta evin önündeydi bahse konu yolda 14:30 da geçmiştim ceza yazılma saatlerinde bu kadar sapma oluyor mu? 2)araç benim değil ceza plakaya yazılmış araç sahibi o gün başka bir ilde ama aracı ben kullanıyordum itiraz sürecinde bunu nasıl beyan edeceğim? 3)FTM itiraz edip kazanan var mı FTM delil li bir şekilde mi ceza yazıyor, itiraz etsem süreç nasıl ilerliyor? tecrübesi olan varsa bilgi verirse sevinirim

merhaba arkadaşlar yakın bir zamanda FTM tarafından emniyet şeridi ihlalinden ceza yazılmış 1) ceza kesim saati 18:27 yazıyor ama ben o saate evimdeydim araçta evin önündeydi bahse konu yolda 14:30 da geçmiştim ceza yazılma saatlerinde bu kadar sapma oluyor mu? 2)araç benim değil ceza plakaya yazılmış araç sahibi o gün başka bir ilde ama aracı ben kullanıyordum itiraz sürecinde bunu nasıl beyan edeceğim? 3)FTM itiraz edip kazanan var mı FTM delil li bir şekilde mi ceza yazıyor, itiraz etsem süreç nasıl ilerliyor? tecrübesi olan varsa bilgi verirse sevinirim